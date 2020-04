Sergi Roberto alla Juventus, Calciomercato: idea jolly per Sarri

Sergi Roberto è un obiettivo della Juventus. Ma quale potrebbe essere la strategia della Juventus per arrivare al giocatore del Barcellona.

Il calciomercato della Juventus potrebbe parlare fortemente spagnolo. Infatti, secondo quanto riportato dal portale catalano ‘Sport’, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Sergi Roberto. Il centrocampista iberico infatti sembrerebbe esser destinato a lasciare il Barcellona. I piemontesi sarebbero principalmente attratti dalla sua duttilità, visto che può giocare sia in mediana che come terzino destro. Insomma, la trattativa potrebbe non incontrare l’ostacolo della società blaugrana e per di più l’entourage del calciatore vedrebbe di buon occhio un trasferimento in quel di Torino. Non resta quindi che attendere che cosa accadrà nei prossimi mesi.

