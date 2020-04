Calciomercato Juventus, Bernardeschi pedina di scambio?

Federico Bernardeschi sembrerebbe essere destinato a lasciare la Juventus. Il numero 33 dei bianconeri potrebbe diventare pedina di scambio.

Federico Bernardeschi è uno dei nomi attorno a cui potrebbe ruotare il calciomercato della Juventus. Il numero 33 dei bianconeri non ha fatto breccia in Maurizio Sarri ed è per questo che l’aria sembrerebbe essere quello dell’addio. Ma ecco che, secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, l’ex Fiorentina potrebbe diventare una pedina di scambio per arrivare a un nome importante. E, tenendo conto del fatto che il 26enne sarebbe da tempo nel mirino dell’Atletico Madrid, la Vecchia Signora potrebbe puntare Saul. Ipotesi, idee e suggestioni. Il calciomercato potrebbe pian piano entrare nel vivo.

