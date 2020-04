Dybala, indiscrezione dalla Spagna: è di nuovo positivo al Covid 19?

Paulo Dybala potrebbe essere di nuovo positivo al Covid 19. Ecco quanto filtra direttamente dalla Spagna e dai media iberici.

Paulo Dybala è stato uno dei tre giocatori della Juventus positivi al Coronavirus. Ma quali sono ora le condizioni dell’attaccante argentino? Dalla Spagna non arrivano buone notizie sul suo stato di salute. Infatti, secondo quanto riportato e rivelato da Josep Pedredol, il presentatore de ‘El Chiringuito de Jugones’, il bianconero sarebbe risultato nuovamente positivo al Covid 19. Una notizia che, se dovesse essere confermata, complicherebbe ogni piano di ripartenza. Sarebbe la quarta positività al virus nel giro di un mese e mezzo. L’ex Palermo sarebbe così costretto a restare in quarantena. L’ennesimo stand-by in attesa di uscire dall’incubo. Eppure, soltanto qualche giorno fa, il sudamericano aveva tranquillizzato tutti, dicendo di sentirsi meglio e di aver ripreso ad allenarsi. Ora però tutto potrebbe esser rimesso in discussione. Dalla società piemontese al momento tutto tace. Insomma, non resta che attendere cosa accadrà.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK