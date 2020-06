Coppa Italia, tutti contro tutti nella guerra delle date delle semifinali

Inter contro Juve e Milan per la data di ritorno della semifinale del San Paolo. I nerazzurri contestano il criterio scelto per la Coppa Italia.

Non si placano le polemiche attorno alla Coppa Italia. Se il calendario ufficiale in vista della ripartenza del campionato è stato già compilato, lo stesso non si può dire ancora delle due semifinali che vedrà di scena l’Inter a Napoli e il Milan a Torino contro la Juventus. Sulla carta il 12 giugno si giocherà a Torino Juventus-Milan e il giorno dopo al San Paolo Napoli-Inter. Ma è un tutti contro tutti quello che sta andando in onda in questi giorni, con i nerazzurri in prima fila.

Coppa Italia, l’Inter fa i capricci

Come riportato dal Corriere dello Sport, manca ancora l’accordo. Nessuno vuole dare vantaggi agli avversari, anche perché in palio c’è un trofeo. L’orientamento per definire le date delle due semifinali sembra essere orientato sull’applicazione del regolamento, scelta non gradita all’Inter. In attesa dell’ok del ministro Spadafora e del via libera del governo, la Lega è in attesa di sapere se sarà possibile giocare venerdì 12 e sabato 13 per concedere alle formazioni un giorno in più di riposo in vista della finalissima del 17 a Roma. L’Inter è l’unica squadra tra le 4 che potrebbe ritrovarsi a giocare 3 partite in 7-8 giorni, considerando poi il recupero contro la Sampdoria fissato per il 21.

