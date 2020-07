Juventus-Atalanta, Gasperini: “Test importante in vista della Champions”

Le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa a 24 ore dal big match dell’Allianz Stadium

Il tecnico dell’Atalanta Gianpiero Gasperini alla vigilia del big match con la Juventus ha parlato del periodo di forma dei suoi ragazzi, soffermandosi in particolare ad analizzare quello che potrebbe essere il match dell’Allianz Stadium. Ecco le sue parole: “Domani abbiamo una partita molto importante, che ci aiuterà a capire il nostro valore in chiave Champions. I bianconeri infatti sono una delle accreditate più importanti alla vittoria finale. Hanno una squadra molto forte ed attrezzata per vincere tutto, e un grande vantaggio rispetto alla Lazio. Sette partite sono un discreto numero, ma ora i punti contano molto di più. Siamo reduci da un periodo molto positivo in termini di risultati e di prestazioni, ma non dobbiamo illuderci: non è facile giocare ogni tre giorni.”

Juventus-Atalanta, le parole di Gasperini alla vigilia del big match

Gasperini continua: “Per noi è assolutamente fondamentale riuscire a qualificarci e a fare i punti che ci servono per qualificarci alla Champions del prossimo anno. Mancano ancora una manciata di punti, e riusciremo ad incrementare il nostro vantaggio su Napoli e Roma. Il Paris Saint Germain è una squadra molto importante, il cui obiettivo primario è vincere la Champions. Abbiamo già assaporato il clima, sarà sicuramente emozionante, ma ora dovremo concentrarci sul campionato. Avranno altri problemi, che sicuramente sapranno risolversi per presentarsi al meglio.Ci aspettiamo una squadra forte e preparata.

