Kroos alla Juventus, calciomercato: dalla Spagna spunta un’indiscrezione

La Juve starebbe pensando a Toni Kroos. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, e in particolare da Don Balon, il centrocampista del Real Madrid sarebbe entrato nuovamente nelle mire dei campioni d’Italia, alla ricerca di un tassello importante con il quale incrementare la qualità a centrocampo. La grande esperienza internazionale del tedesco, unita alle sue abilità nel palleggio e in fase di impostazione, sono apprezzate dalla dirigenza di Corso Galileo Ferraris, che potrebbe formulare un’offerta ufficiale al Real Madrid nel corso delle prossime settimane. A sponsorizzare l’operazione sarebbe stato Cristiano Ronaldo, ex compagno di Kroos proprio al Real: Cr7 ha fatto il suo nome per il nuovo centrocampo juventino.

Kroos alla Juve, calciomercato: partiti i primi sondaggi bianconeri

Al momento siamo ancora nell’ambito dei sondaggi: una vera e propria trattativa non è ancora cominciata. Tuttavia, i costi dell’operazione non sarebbero proibitivi: con la sempre più probabile cessione di Bernardeschi, i bianconeri potrebbero avere la liquidità sufficiente per sferrare l’attacco decisivo al gioiello del Real Madrid. Un eventuale accordo con il giocatore non sarebbe affatto utopistico: si vocifera di un possibile triennale a 8,5 milioni di euro più bonus. I prossimi giorni ci diranno di più sull’evolversi della vicenda.

