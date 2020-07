Highlights Juventus Sampdoria 2-0: video goal e sintesi

Video Goal Highlights Juventus Sampdoria 2-0 Serie A: video goal e sintesi del match dell’Allianz Stadium. Clicca qui per vedere la sintesi.

Si è disputato questa sera a Torino il match fra Sampdoria e Juventus. Sfida di Serie A di vitale importanza in chiave scudetto. Una partita che ha visto i bianconeri, in testa alla classifica sulle rivali con uno scontro diretto di importanza magistrale in chiave corsa al titolo di Campioni D’Italia. In campo sono scese due squadre affiatatissime e desiderose della vittoria. È stata una partita difficile. Il match è terminato 2-0 per la Juve. Due squadre che hanno dimostrato, nonostante i mesi di stop forzato e pochi match dal ritorno ufficiale post lockdown, di sapersi far trovare pronte davanti ai nuovi obiettivi e la necessità del ritrovato agonismo. Le due compagini del calcio italiano si sono ritrovate e hanno visto la Juventus vincere. La Juventus sapeva dell’importanza di questo match, e proprio come detto dell’allenatore Maurizio Sarri in conferenza stampa, e Cr7 e compagni conquistano il loro nono scudetto consecutivo.

