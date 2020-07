Juventus-Sampdoria, doppio infortunio: tifosi preoccupati

Juventus-Sampdoria è la sfida clou della formazione bianconera, che vincendo contro i blucerchiati di Ranieri potrebbero conquistare lo scudetto.

Il primo tempo della sfida si è chiuso sul punteggio di 1-0 a favore della Juventus grazie alla rete segnata in pieno recupero dal solito Cristiano Ronaldo, sempre più decisivo per la squadra di Maurizio Sarri.

Juventus, out per infortunio Danilo e Dybala

Per il tecnico non è stato un primo tempo facile. Al minuto numero 29 infatti Danilo ha alzato bandiera bianca obbligando Sarri al primo cambio. Al posto del brasiliano è subentrato Bernardeschi, con Cuadrado che a quel punto è tornato a fare il terzino destro.

Ma dieci minuti dopo c’è stata un’altra tegola che preoccupa ancor più i tifosi, visto che è uscito per infortunio pure Dybala. L’argentino è stato sostituito dal connazionale Higuain. E ora cresce l’ansia per conoscere le sue condizioni. Oltre che in serie A infatti non bisogna dimenticare che la Juventus è attesa dalla sfida in Champions League contro il Lione.

