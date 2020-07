Probabili formazioni Cagliari-Juventus: Rabiot squalificato, spazio a Matuidi

Cagliari-Juventus, le probabili formazioni: Higuain al centro dell’attacco per via dell’infortunio subito da Dybala. Ecco le possibili scelti dei due allenatori

Manca poco al fischio d’inizio di Cagliari-Juventus, match valido per la trentasettesima giornata del campionato di calcio di Serie A. I bianconeri, dopo aver vinto il nono scudetto consecutivo della loro storia, affrontano alla Sardegna Arena la squadra di Zenga, che è reduce da un periodo di forma certamente non esaltante, ma che allo stesso tempo non ha nulla da chiedere al suo campionato. Vediamo insieme le possibili scelte dei due allenatori.

Cagliari-Juventus, le probabili scelte di formazione

Probabile formazione Cagliari: Cragno, Mattiello, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis, Faragò, Ladinetti, Ionita, Pereiro, Joao Pedro, Simeone

Probabile formazione Juventus: Buffon, Cuadrado, Rugani, Bonucci, Coccolo, Ramsey, Bentancur, Matuidi, Zanimacchia, Higuain, Olivieri

