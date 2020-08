Juve, diramata la lista Champions: rientra Demiral, c’è un escluso

La Juve ha diramato la lista dei giocatori che potranno essere schierati da Maurizio Sarri nelle partite di Champions League

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha diramato la lista dei giocatori impiegabili per le prossime partite di Champions League. Tra le novità, spicca il rientro di Demiral, che ha finalmente smaltito i postumi dell’infortunio patito in occasione della gara con la Roma. Ancora out, invece, il lungodegente Sami Khedira, che potrebbe essere ceduto a fine stagione. Ecco la lista completa:

Szczesny, De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Pjanic, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon

