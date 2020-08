Juventus Lione, Garcia: “Il destino è nelle nostre mani, i bianconeri…”

Le parole di Rudi Garcia in conferenza stampa poco prima di Juve Lione: ecco le parole dell’ex tecnico della Roma

Alla vigilia della gara tra Juventus e Lione, il tecnico dei francesi Rudi Garcia ha analizzato il match dell’Allianz Stadium. Ecco le sue parole: “Sulla carta partiamo leggermente favoriti, dal momento che siamo riusciti ad ottenere un importante successo in casa nostra. Tuttavia, il valore dell’avversario mi fa dire che abbiamo il 50 per cento di possibilità di passare il turno. Certamente non sarà facile, ma alla luce del risultato dell’andata, abbiamo il destino nelle nostre mani.

Non giocheremo una partita esclusivamente difensiva, non è nelle nostre corde. Proveremo a far male alla Juventus, puntando sulle nostre individualità migliori. La Juve prende più goal del solito? Sì, è vero, ma ha comunque vintolo scudetto con due giornate di anticipo, è arrivata in finale di Coppa Italia e ora si sta giocando un ottavo di Champions.”

