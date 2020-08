Juventus Lione, Nedved: “Saremo valutati tutti per quanto fatto in stagione”

Le parole di Nedved a Sky poco prima dell’inizio di Juventus Lione: il dirigente bianconero ha fatto il punto in casa bianconera alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

A pochi minuti dall’inizio di Juventus Lione, Pavel Nedved ha espresso le sue sensazioni in merito alla gara che potrebbe permettere ai bianconeri di strappare il pass per i quarti di Champions League. Ecco le parole del dirigente:

“Dovremo essere valutati tutti a fine stagione: l’operato dei calciatori, dei dirigenti, dell’allenatore non può non prescinderei dai risultati. Bisogna sentirsi sempre in gioco. Affronteremo un avversario molto ostico, che all’andata per larghi tratti ci ha messi in difficoltà, abituata a disputare questo genere di partite. Il recupero di Dybala è fondamentale: speriamo di utilizzarlo al meglio, per noi è imprescindibile.”

