Kean, è duello con la Roma per riportarlo alla Juventus

Moise Kean spinge per rientrare in Italia. Il calciatore dell’Everton vuole la Juventus, ma anche la Roma non molla la presa: lo vuole vice-Dzeko.

Soltanto un giorno fa vi abbiamo spigato come Moise Kean frema dalla voglia di tornare alla Juventus. Il calciatore dell’Everton ritiene che la sua esperienza ai Toffies sia concluso dopo appena una stagione. Solo che i soldi sono quelli che sono, mentre l’Everton non ha la minima intenzione di regalare un giocatore che pagato un’estate fa 27,5 milioni più bonus. All’orizzonte c’è il Borussia Dortmund che segue interessato ed è pronto a sferrare l’attacco. Non solo i tedeschi, ma anche la Roma.

Per Kean derby di mercato all’orizzonte

Moise Kean vuole essere la quarta punta nella rosa di Andrea Pirlo. Non c’è ancora certezza, ma le possibilità salgono di giorno in giorno sebbene dal punto di vista economico sia complicato. In questo modo la Juventus un elemento da inserire in lista-B in Champions e un calciatore pronto in caso di emergenze. All’Olimpico spingono anche. Non vogliono dare Dzeko alla Juventus e vogliono il titolare dell’U21 italiana come suo vice. Ritroverebbe, tra le altre cose, l’amico Zaniolo. Fienga ci sta provando, Ancelotti di certo non si strapperà i capelli.

