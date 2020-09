Cavani verso l’Atletico Madrid. El. Matador complica la vita alla Juventus?

Gli agenti di Edison Cavani sono a Madrid per trattare con l’Atletico. El Matador era uno degli obiettivi di mercato della Juventus. Intanto Suarez…

Dalla Spagna “El Chiringuito” ha gelato la Juventus. L’Atletico Madrid avrebbe rotto gli indugi su Edison Cavani e sarebbe partito all’assalto. Il club spagnolo, infatti, sarebbe tornato di prepotenza sul “Matador” tanto da aver anche già avviato un contatto telefonico per portare il calciatore alla corte di Simeone. L’ex Napoli infatti già nei mesi scorsi era stato avvicinato all’Atletico come erede di Diego Costa, in cima alla lista delle cessioni colchonere.

Cavani all’Atletico, beffa Juventus

La Juventus resta molto in ansia sulla questione attaccante. Luis Suarez sembra destinato a restare al Barcellona, mentre Cavani si sta accasando da Simeone. Pirlo è preoccupato nonostante le rassicurazioni di Fabio Paratici. L’ex partenopeo era vicinissimo all’Atletico Madrid già a gennaio e tuttora nei radar dei colchoneros. L’attaccante 34enne in Italia è stato accostato a più riprese a Inter, Napoli e Juventus. Addirittura si era parlato anche di un’offerta ufficiale della Roma, mai verificata. Adesso la nuova pista. Con Higuain che fatica a liberarsi e con Cavani sempre più distante, monta la preoccupazione.

