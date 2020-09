Juventus, Del Piero il più forte o no? Social scatenati sull’argomento

Il campione della Juventus Alex Del Piero è stato uno dei giocatori più forti della storia del calcio oppure no?

L’ex numero dieci bianconero ormai ha appeso gli scarpini al chiodo da molti anni, ma il ricordo delle sue giocate e dei suoi gol è ancora negli occhi di giovani e meno giovani, che li abbiano visti dal vivo oppure magaari tramite video. Oggi Del Piero fa ancora parlare di sè, per un sondaggio di Sky riportato “a galla” dal giornalista Maurizio Pistocchi.

I sondaggi, quelli belli. Che non servono a niente, solo a giustificare la linea editoriale pic.twitter.com/B58PqVpk83 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) September 13, 2020

Juventus, Del Piero fa discutere gli appassionati sui social

In questo sondaggio con un tabellone ad eliminazione diretta, Del Piero è stato decretato il migliore nella storia di questo sport. Un post, quello di Pistocchi, che ha scatenato centinaia di commenti. Subito dopo il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, sempre su Twitter che ha precisato come si tratti comunque di un sondaggio di un passato ormai lontano. “Ragazzi, poi potete continuare a divertirvi, ma la grafica che state commentando da stamattina è del 10 ottobre 2010. Chi l’ha messa in giro può allargare la foto (che è stata opportunamente tagliata, appunto) e troverà la data. Detto questo, ripeto, avanti con le lezioni” ha scritto.

Ragazzi, poi potete continuare a divertirvi, ma la grafica che state commentando da stamattina è del 10 ottobre 2010. Chi l’ha messa in giro può allargare la foto (che è stata opportunamente tagliata, appunto) e troverà la data. Detto questo, ripeto, avanti con le lezioni. — Federico Ferri (@FedericoFerri) September 13, 2020

Tante repliche social anche su questo post. Ad ogni modo i sondaggi, sempre da prendere con le pinze, non tolgono il fatto che Alessandro Del Piero sia stato uno dei giocatori italiani più forti e amati dal pubblico dal dopoguerra in poi.

