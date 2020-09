Juventus, Higuain è a Miami: comincia l’esperienza americana per il Pipita

Il Pipita è sbarcato a Miami, dopo aver trovato l’accordo con la Juventus per quanto concerne la buonuscita. Ormai è questione di ore, prima che l’attaccante argentino si leghi ufficialmente al club americano.

HIGUAIN JUVENTUS MIAMI/ Tra poche ore Gonzalo Higuain sarà un nuovo attaccante del Miami. L’attaccante argentino è atterrato negli States dove lo attendeva Jorge Mas, uno degli azionisti di maggioranza del club americano, il quale su Twitter ha caldamente salutato l’acquisto del centravanti argentino: “Un caloroso benvenuto ad Higuain, un attaccante ed un campione mondiale”.

Il Pipita sottoscriverà un contratto fino al 2022 da circa 7,5 milioni di euro a stagione, dopo aver trovato l’accordo con la Juventus per la buonuscita ( che si aggirerà sui 4 milioni di euro). La rescissione di Higuain ha generato una minusvalenza di circa 18 milioni per le casse della dirigenza bianconera.

Calciomercato Juventus, caccia al dopo Higuain: Suarez in pole

Ora ovviamente l’obiettivo numero uno per la dirigenza juventina sarà quello di trovare un sostituto dell’attaccante ex Napoli. Il nome più caldo, in questo senso, sembrerebbe essere quello di Luis Suarez, che a metà della prossima settimana dovrebbe sostenere l’esame di italiano che gli permetterà di ottenere il tanto agognato passaporto.

Paratici si sta cautelando ed avrebbe già sondato l’eventuale possibilità di mettere le mani su Olivier Giroud, che potrebbe liberarsi a fronte di un’offerta pari a 5 milioni di euro. Non da escludere, poi, la pista Morata: l’attaccante spagnolo ha manifestato a Simeone la sua volontà di ritornare nella sua amata Torino, dove è stato a un passo dal sollevare la Champions League…

