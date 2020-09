Video Goal Kulusevski Juventus Sampdoria: rete stupenda dello svedese

Juventus Sampdoria Video Goal Kulusevski: ci voleva la sua zampata per sbloccare la gara. Clicca qui per vedere la rete

Per Kulusevski si tratta di un’ottima rete, su una grande azione. I bianconeri sono riusciti a trovare il goal e ora devono continuare su questa strada per portare a casa una vittoria cruciale in un match insidioso come quello contro la squadra di Ranieri, nel match d’esordio . Il giocatore ex Parma ha dimostrato di quanto sia assolutamente fenomenale sotto porta: l’allenatore non può davvero farne a meno. Con un sinistro chirurgico il giovane svedese bagna l’esordio con la maglia bianconera nel migliore dei modi.

