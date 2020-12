Calciomercato Juventus, rinnovo Cuadrado: aria d’intesa con il colombiano

Il colombiano è sempre più vicino al rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022

Calciomercato Juventus Cuadrado/ Una delle pedine più importanti nel nuovo scacchiere tattico delineato da Andrea Pirlo risponde al nome di Juan Cuadrado. Il laterale colombiano, alla sua quinta stagione con la maglia della Juventus, in questo primo scorcio di stagione ha già collezionato ben 8 assist in sole 14 apparizioni: un bottino niente male, per un calciatore che sta facendo della poliedricità la sua arma vincente. Già Maurizio Sarri aveva infatti arretrato il suo raggio d’azione, ponendosi sulla scia di Massimiliano Allegri, che nelle ultime apparizioni sulla panchina bianconera aveva provato l’ex esterno alto della Fiorentina come laterale basso di una difesa a 4.

I progressi mostrati nei movimenti difensivi sono importanti, soprattutto sotto la direzione di Barzagli, che ne ha curato per alcuni mesi posizionamento e diagonali. Il suo contratto scadrà nel 2022, e secondo quanto riferito da Tuttosport, sarebbe sempre più vicino un suo rinnovo. Molto probabile che si prolunghi fino al 2024, con un contratto da 3 milioni di euro a stagione: un giusto premio ad un calciatore che ha fornito sempre egregiamente il suo contributo, sia dentro che fuori dal campo.