De Ligt, sirene spagnole per il fenomeno della Juventus

Dalla Spagna rimbalzano voci su un trasferimento di De Ligt al Barcellona. In cambio arriverebbe De Jong alla Vecchia Signora. Gli scenari.

E’ il portale Todofichajes.com a svelare una colossale operazione di mercato che si starebbe configurando all’orizzonte. Chi riguarda? Il fuoriclasse olandese della Juventus, che è finito nel mirino del Barcellona. A proposito, così i bianconeri ieri pomeriggio sul suo conto. «Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De Ligt. Il calciatore è già stato posto in isolamento». Insomma per la colonna Orange di Pirlo non solo la rabbia per il Coronavirus e per l’assenza certa contro l’Inter. Ora anche voci insistenti di mercato.

De Ligt, c’è la carta De Jong

Dalla Spagna fanno sapere che la suggestione in casa bianconera potrebbe essere Frenkie de Jong. Il centrocampista olandese è da sempre un pupillo bianconero. De Jong è stato seguito sin dai tempi dell’Ajax, ma alla fine il Barcellona era riuscito a sopraffare i bianconeri. I catalani però sono in difficoltà a livello economico, stanno vivendo una stagione complessa e nel frattempo il giovane centrocampista non sta certamente disputando prestazioni positive. Da qui l’idea di scambiarlo (sponda blaugrana) con De Ligt. A Torino nicchiano e non sembrano essere interessati.