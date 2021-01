Calciomercato Juventus, Dybala rinnova? Spunta una data decisiva

Il futuro della Joya è sempre più incerto: a febbraio si terrà l’incontro decisivo tra i vertici dirigenziali bianconeri e l’argentino per la questione rinnovo

Dybala Juventus calciomercato/ In casa Juventus continua a tenere banco il caso Paulo Dybala. L’argentino, che contro il Sassuolo ha riportato un infortunio che lo terrà fermo ai box per 15-20 giorni, non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022, e il tempo comincia a scorrere inesorabile. L’attaccante argentino, infatti, non ha trovato l’accordo con la dirigenza bianconera, alla quale ha chiesto, per rinnovare, un contratto quadriennale a circa 15 milioni di euro a stagione.

La Juve al momento non intende andare oltre i 10 milioni più bonus annui. Secondo quanto riportato da Tuttosport, quindi, a febbraio molto presumibilmente ci sarà la resa dei conti definitiva. Nel caso in cui l’attaccante dovesse rifiutare la proposta contrattuale, ecco che potrebbe improvvisamente materializzarsi l’ipotesi cessione: tanti i club sull’argentino, a cominciare da quel Liverpool che anche la scorsa estate ha bussato con una certa insistenza dalla parti di Torino. La Vecchia Signora lo valuta 80 milioni, ma ad un anno dalla scadenza tutto potrebbe cambiare…