Bonucci, ultimi giorni alla Juventus. Poi il grande scambio con Real

A fine gennaio va prospettandosi uno scambio clamoroso tra la Juventus e il Real Madrid. Ad approdare a Torino sarebbe Sergio Ramos per Bonucci.

Il portale calciomercatoweb.it ha pubblicato un’indiscrezione che riguarda uno scambio di calciatori che starebbero portando avanti Juventus e Real Madrid. Nelle ultime ore alcuni intermediari hanno proposto uno scambio suggestivo per l’immediato. Riguarderebbe il difensore italiano, Leonardo Bonucci, e il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos. Questo visto il suo contratto in scadenza a giugno un’idea di scambio senza dubbio entusiasmante. Paratici e Pirlo stanno cercando di capire se sia un’opzione plausibile e percorrerebbero subito questa strada.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Napoli, un difensore salterà la gara di Supercoppa il 20 gennaio

Bonucci per Sergio Ramos, che scambio

Il rendimento di Bonucci in questa stagione non è stato certamente dei migliori. Anzi. Il difensore della Juventus ha collezionato diversi voti negativi in pagella, ma Pirlo non se ne è mai privato per un paio di motivi. Il primo riguarda gli infortuni. Tutti, a turno, sono finiti ko e lui ha retto la baracca insieme a Danilo. Il secondo di natura tecnica. Imposta l’azione da dietro e funge da regista aggiunto. La cosa piace al tecnico. Adesso all’orizzonte lo scambio con il Real.