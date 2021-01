Muriel in orbita Juventus. C’è chi lo ha offerto a Paratici

L’agente di Luis Muriel, Alessandro Lucci, lo ha proposto alla Juventus per far fare al suo assistito il definitivo salto di qualità in un top club.

A proporre una soluzione a Juventus e Inter è stato Alessandro Lucci, agente di Luis Muriel. Il procuratore vorrebbe vedere il proprio assistito fare il salto di qualità in una big. Così, secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercatoweb.it, l’attaccante colombiano sarebbe stato proposto sia alla Vecchia Signora che a Conte, con i bianconeri al momento favoriti. Inoltre, in passato ci sono stati contatti anche con il Milan, che però non avrebbe ancora digerito il no ricevuto due anni fa quando l’attaccante era al Siviglia.

Muriel, il nome giusto per l’attacco?

La finale di Supercoppa servirà oggi a Paratici anche per un aggiornamento sulla situazione di Milik (in trattativa col Marsiglia) e Llorente. Lo spagnolo per ora è bloccato a Napoli anche a causa dell’emergenza offensiva. Il protagonista del futuro tuttavia dovrebbe essere Gianluca Scamacca. Tra il ds bianconero e Carnevali è dunque previsto un nuomo summit: i bianconeri potrebbero inserire anche il giovane Dragusin nell’affare. Qualora non dovesse arrivare l’accordo, Parma, Bologna e Udinese si sfideranno per averlo in prestito. Ecco che quindi potrebbe assumere sempre più corpo l’idea Muriel.