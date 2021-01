Papu Gomez, «Pirlo ha detto sì». La Juventus prepara l’assalto?

Il giornalista Luca Momblano ha svelato un dettaglio non di poco conto. «Pirlo rinuncerebbe alla punta, ha detto sì al Papu Gomez».

«Firmerei per avere Lasagna, perché è un attaccante veloce, non dovresti modificare molto tatticamente. Inoltre ha uno stipendio nettamente alla portata. Occhio a Papu Gomez comunque. Dal lato Bernardeschi non ho trovato riscontro. Pirlo ha detto ok, sarebbe disponibile a non andare su una quarta punta pura per avere l’argentino. Si sentirebbe a posto così». Parole del giornalista Luca Momblano che ha commentato i movimenti di mercato della Juventus.

Papu Gomez, la situaizone

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus ha sondato il terreno con la famiglia Percassi. Dall’Atalanta, però, nessuna apertura. Oltre all’Inter e alle altre big, Papu Gomez piace anche alla Vecchia Signora. Le resistenze orobiche lo spingono quindi sempre più verso le società straniere. Decisiva, in tal senso, la volontà dei bergamaschi di non cederlo a dirette rivali se non per cifre importanti: 13 milioni di euro la richiesta. Paratici dovrà farsene una ragione, anche se gli ultimi giorni di mercato cambierebbero tutto. Con la deadline all’orizzonte ogni posizione si ammorbidisce e tutto diventa più facile.