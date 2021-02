Juventus, visite mediche in corso per il nuovo centravanti

A Torino sono in corso le visite mediche per il nuovo centravanti della Juventus. Paratici è riuscito a chiudere la trattativa con Pecorino prima della chiusura del mercato.

La Juventus ha perfezionato l’acquisto dell’attaccante classe 2001 Emanuele Pecorino dal Catania. Il centravanti è arrivato ieri in serata a Torino. Questa mattina alle 9 ha iniziato a sottoporsi alle visite mediche di rito per poi aggregarsi all’Under 23 di Zauli. La trattativa con gli etnei si è chiusa sulla base di un milione di euro più bonus. Per il ragazzo pronto un contratto fino al 2025. E test medici previsti anche per Mattia Compagnon, centrocampista classe 2001. Lui invece arriva in prestito con diritto di riscatto dall’Udinese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio con il Milan: Costa sarà la contropartita

Pecorino, chi l’attaccante bianconero

Alto 1 metro e 92, Pecorino fa della forza fisica una delle sue armi migliori, ma ha anche un ottimo mancino e una buona protezione della palla. Tutto ciò lo rende in grado di tenere sotto pressione le retroguardie avversarie. I bianconeri, attenti al connubio tra Prima Squadra e Under 23, hanno individuato in lui un potenziale rinforzo per la compagine giovanile. A Catania ha lasciato un ottimo ricordo. In stagione ha realizzato 5 gol in 14 match. E’ un classe 2001.