Inter Juventus, il web non perdona Handanovic e Bastoni. | Ironia social

L’errore che ha propiziato la seconda rete di Cristiano Ronaldo è stato frutto di un’incomprensione tra Handanovic e Bastoni. Ecco le reazioni social

Nella vittoria della Juventus maturata in quel di San Siro c’è sicuramente da sottolineare la voglia della squadra di Pirlo di rimontare lo svantaggio iniziale. Come in goni partita, però, anche il derby d’Italia di Coppa Italia è stato condizionato dagli episodi. impossibile non citare il pasticcio difensivo commesso da Bastoni e Handanovic, che ha permesso a Cristiano Ronaldo di superare il portiere sloveno in dribbling e di depositare il pallone in rete con un tiro chirurgico che ha baciato la parte interna del palo. Episodio che evidentemente non è passato inosservato al mondo del web: facciamo una carrellata dei post più divertenti.

