La Juve liquida la Roma per 2-0 | Esplode la gioia social dei bianconeri

La Juve si porta momentaneamente al terzo posto in classifica superando 2-0 la Roma. Uno dei protagonisti della gara dello Stadium è stato sicuramente Giorgio Chiellini

Juventus Buffon Chiellini/ Servivano tre punti per continuare la rincorsa scudetto, e la Juve non si è fatta pregare: la perla di Cristiano Ronaldo e l’autogoal di Ibanez permettono alla squadra allenata da Andrea Pirlo di agguantare il terzo posto in classifica, scavalcando proprio i giallorossi. A dispetto del risultato, però, il match dello Stadium ha visto una Roma agguerrita, che ha cercato in tutti i modi di impensierire la retroguardia bianconera, in cui è spiccata ancora una volta la prestazione sontuosa di Giorgio Chiellini, che assieme a Buffon ha festeggiato la vittoria della Vecchia Signora su Twitter.

