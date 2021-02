Calciomercato Juventus, affare Pellè |La rivelazione della compagna

Negli ultimi giorni di calciomercato Graziano Pellè era stato accostato con una certa insistenza alla Juventus. A questo proposito, è intervenuta la fidanzata dell’attaccante

Calciomercato Juventus Pelle/ L’acquisto di un attaccante era una delle prerogative più stringenti del mercato invernale della Juventus. Prima Scamacca, poi Quagliarella, poi ancora Pellè: tanti i nomi sul piatto della dirigenza bianconera, che però ha deciso di non affondare il colpo, per evitare di aggravare un bilancio che a causa del Covid non può registrare forti introiti. Se l’affare Scamacca è saltato per le richieste del Sassuolo giudicate troppo elevate dai bianconeri, quello relativo a Graziano Pellè ha avuto un decorso sostanzialmente diverso.

Come ha rivelato la fidanzata del calciatore, Viki Varga, la Juve non ha mai avviato alcun tipo di contatto con Pellè. Anzi, l’attaccante sarebbe addirittura venuto a conoscenza dell’interessamento dei bianconeri direttamente dai giornali. A testimonianza di tutto ciò, la destinazione scelta dal centravanti, passato nelle ultimissime ore di calciomercato al Parma, dove cercherà di dare il suo contributo per raggiungere un’isperata salvezza.