Juventus, due top players danno forfait: non ci saranno contro il Napoli

Juventus, Arthur e Dybala, a meno di clamorosi colpi di scena, non saranno disponibili per la gara contro il Napoli

Juventus Napoli Infortunati/ Brutte notizie sul fronte infortuni per la Juventus di Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, sia Arthur che Dybala non saranno disponibili per la trasferta contro il Napoli. Il brasiliano non ha smaltito i postumi dell’influenza che gli aveva impedito di scendere in campo contro l‘Inter e dunque, salvo cambiamenti dell’ultima ora, non sarà della partita. Analogo discorso si può fare per la Joya.

L’argentino, che sembrava aver smaltito i postumi dell’infortunio al ginocchio, si è dovuto fermare perché ha avvertito una piccola fitta a quel ginocchio che da qualche mese a questa parte lo sta letteralmente falcidiando. Lo staff sanitario bianconero ostenta tranquillità, anche se c’è la volontà di prevenire qualsiasi tipo di ricaduta che a questo punto della stagione potrebbe rivelarsi assolutamente deleteria.