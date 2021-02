Kane, la Juventus continua a seguire il calciatore. C’è una novità

Il Psg rischia di perddere Mbappe destinato al Real Madrid. In quel caso strapperebbero Kane alla concorrenza dalla Juventus.

La Juventus continua a sognare di poter strappare Harry Kane alla concorrenza di mezza Europa. Il calciatore del Tottenham è in uscita da Londra ed aspetta di conoscere la sua prossima destinazione. Fabio Paratici, pur consapevole dell’impegno economico che ne deriverebbe, sa di dover programma il post-Cristiano Ronaldo. Ecco perché il centravanti inglese rappresenta il meglio possibile su piazza. Losa, tuttavia, anche il Paris Saint Germain che ha le stesse velleità della Vecchia Signora.

Kane, concorrenza Psg per la Juventus

Il Psg vuole fare di tutto per riuscire a blindare Kylian Mbappe. il portale calciomercato.it parte da questo presupposto. L’attaccante francese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022, che non è stato ancora rinnovato. La paura di esser costretti a cederlo in estate, per non perderlo a zero fra un anno e mezzo, è tanta. Il club transalpino, però, non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparata. Se la trattativa per il prolungamento dovesse naufragare del tutto, sarebbe già pronto il sostituto. In Inghilterra ne sono certi: il primo nome in cima alla lista della spesa del Psg – come riporta il ‘Mirror’ – è quello di Harry Kane.