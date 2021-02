Calciomercato Juventus, accordo vicino per Dybala: le cifre

Il calciomercato della Juventus non riguarda solo possibili acquisti e cessioni nei prossimi mesi anche i rinnovi che il club intende effettuare.

Tra questi c’è senz’altro quello di Paulo Dybala, che ha il contratto in scadenza nel 2022. L’argentino, che lo scorso anno è stato l’MVP del campionato, in questa stagione è stato frenato più volte dagli infortuni e non è riuscito ad incidere per come avrebbe voluto. Sarebbe dovuto rientrare contro il Crotone, ma non ha ancora superato del tutto l’ultimo problema fisico e anche questa sera rimarrà a guardare i compagni. Fa discutere il suo futuro. La Juventus intende rinnovare l’accordo, ma negli ultimi mesi non sembrava ci fossero stati dei passi in avanti riguardo la trattativa. Adesso però potrebbe esserci l’accelerata decisiva.



