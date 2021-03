Calciomercato Juventus, colpaccio a centrocampo: l’indizio sono le quote

Il calciomercato della Juventus ogni giorno vede delle nuove voci che riguardano possibili acquisti e cessioni del club bianconero.

Non ci sono dubbi sul fatto che la dirigenza cercherà in estate di arricchire la rosa di Andrea Pirlo con delle pedine di qualità in tutti i reparti. Anche se si tireranno le somme solamente alla conclusione di questa stagione. Se c’è un reparto che probabilmente andrà ritoccato è la linea mediana. Dove i tifosi bianconeri si attendono un colpo da novanta, un elementi che possa far compiere il definitivo salto di qualità sul piano del gioco.

