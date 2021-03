Calciomercato Juventus, Pogba è il nome per il prossimo rinforzo in mediana. Il francese è sempre il prescelto.

Calciomercato Juventus, Pogba è sempre il preferito dalla dirigenza bianconera. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici sarebbe pronto a offrire un ingaggio superiore al tetto salariale stabilito per i nuovi acquisti, ma solo per lui. Un importante investimento estivo che arriverebbe solo davanti a conseguenti cessioni. Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici potrebbe investire sul centrocampista francese come obiettivo numero uno della campagna acquisti estiva.

Calciomercato Juventus, scelto il rinforzo: arriva ad una condizione

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici potrebbe investire su Paul Pogba durante il prossimo colpo in estate. Sembrerebbe essere il centrocampista francese l’obiettivo numero uno per il centrocampo, il settore più problematico in casa bianconera. Operazione possibile anche in considerazione del fatto che il francese potrebbe liberarsi a prezzo vantaggioso data la scadenza di contratto a giugno 2022. Ma quanto vale Pogba? Il suo prezzo di mercato ammonta intorno ai 70 milioni di euro, cifra che verrebbe investita solo davanti ad una condizione, una cessione illustre. Come sappiamo la crisi finanziaria non sta certo favorendo le entrate economiche, quindi per comprare bisognerà operare con criterio anche in uscita.