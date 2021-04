Super Lega, anche il Barcellona potrebbe dire addio: lo scenario

Il Barcellona dirà addio alla Superlega? Ci sarebbero pressioni anche dal governo catalano per il clamoroso dietrofront

Barcellona Superlega / Come riportato da alcuni media iberici, ed in particolar modo da Don Diario, anche il Barcellona starebbe prendendo in seria considerazione l’ipotesi di abbandonare la Superlega. Più nello specifico, ci sarebbero delle pressioni importanti del governo catalano che avrebbero spinto i dirigenti catalani a fare retromarcia. Inoltre, anche i calciatori si sono dimostrati piuttosto recalcitranti alla prospettiva di dover giocare un torneo non “meritocratico”.

Dopo il City e il Chelsea, dunque, anche il Barca potrebbe dire “no, grazie”. In questo senso, il summit che si dovrebbe tenere in questi minuti tra i vertici dirigenziali dei club coinvolti potrebbe rappresentare uno spartiacque decisivo. Dentro o fuori? La Superlega si gioca.. il suo futuro