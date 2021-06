Calciomercato Juventus, Paratici con Conte | Rivelazione shock

Calciomercato Juventus, Paratici e Conte di nuovo insieme? L’annuncio dall’Inghilterra è clamoroso: ecco cosa bolle in pentola

Calciomercato Juventus Paratici | A pochi giorni dall’ufficializzazione del suo addio alla Juventus, per Fabio Paratici potrebbe già essere giunto il tempo di calarsi in una nuova esperienza. Secondo quanto trapela dall’Inghilterra, infatti, l’ex CEO bianconera sarebbe finito nel mirino del Tottenham, desideroso di aprire un nuovo corso societario, dopo gli ultimi risultati fallimentari, ottenuti sia in Premier che in Europa League.

Per farlo, gli Spurs avrebbero avviato i contatti per capire la disponibilità di Paratici al quale la Juve ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza quest’estate. Ma non è finita qui: il Tottenham avrebbe rotto gli indugi, e sarebbe pronto a sferrare l’assalto decisivo anche per Antonio Conte, visto come la guida ideale per risollevare i destini di una squadra che può contare su grande individualità, ma a cui manca un leader carismatico al quale affidarsi nei momenti più difficile. Potrebbe dunque ricomporsi la tanto agognata diade Paratici-Conte che tanto bene ha fatto nei tre anni in cui il tecnico barese ha militato sulla panchina della Juventus? Sono attese novità a stretto giro di posta.