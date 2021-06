Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Decide tutto…Mbappè

Calciomercato Juventus, cessione Ronaldo: l’intreccio con Mbappè è da capogiro. Il portoghese sembra pronto a fare le valigie

Calciomercato Juventus Ronaldo | Nonostante le smentite di rito, chiaramente scontate quando in gioco c’è il futuro di campioni di questo calibro, il destino di Cristiano Ronaldo alla Juventus sembra essere inevitabilmente segnato. Il portoghese, che non ha fatto nulla per dimostrare il suo malumore alimentato dai risultati deludenti della squadra, soprattutto nell’ultima parte di stagione si è lasciato andare ad atteggiamenti piuttosto emblematici, presagio di un addio che sembra ora come ora l’epilogo più probabile.

I quasi 31 milioni di euro annui che l’ex Real Madrid percepisce in quel di Torino sono tanti, forse troppi per un club il cui obiettivo è quello di ringiovanire la rosa, ma soprattutto cercare di ammortizzare un monte ingaggi spaventosamente elevato. La Vecchia Signora, dunque, non si opporrà, qualora Cr7 dovesse trovarsi una nuova squadra: il problema, semmai, ammesso e non concesso che si possa parlare di problema, è quello di riuscire a capire quale possa essere la futura destinazione del cinque volte pallone d’oro.