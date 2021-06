Calciomercato Juventus, colpo in attacco | Maxi intreccio con la Roma

Calciomercato Juventus, maxi intreccio con la Roma per il colpo in attacco da regalare ad Allegri: la rivelazione in diretta

Calciomercato Juventus | Quale che sia il futuro di Cristiano Ronaldo, il mercato della Juventus non può prescindere da un innesto offensivo, in grado di rimpolpare un reparto che solo a tratti ha offerto giuste garanzie sia da un punto di vista realizzativo, che da un punto di vista tattico. Il sogno resta Dusan Vlahovic, ma la Fiorentina è bottega cara, carissima: sono almeno 60 i milioni richiesti dai gigliati per lasciar partire il talento serbo, che fa gola anche al Milan e alla Roma. L’opzione per il bomber viola può risultare più credibile nel caso di una partenza di Cr7, ma al momento resta un sogno abbastanza proibitivo.

Diverso è, invece, il discorso relativo ad Edin Dzeko, vecchio sogno di mercato di Paratici nella passata stagione, quando l’attaccante bosniaco fu a un passo dal trasferirsi alla Juventus, prima che l’operazione per Milik saltasse clamorosamente.