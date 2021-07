Calciomercato Juventus, addio in prestito | Giocherà in Serie B

By

La Juventus ha ceduto in prestito in Serie B un portiere che si è distinto positivamente nella scorsa stagione. Lascia l’Under 23 Stefano Gori.

Sarà Stefano Gori, 25enne che ha già giocato in B a Pisa, dove ha lasciato ottimi ricordi. Il cartellino dell’estremo difensore è di proprietà della Juventus, che lo ha dato in prestito secco al club lombardo. L’ufficialità è arrivata nel primo pomeriggio con tanto di comunicato ufficiale da parte del club che ha ricevuto il calciatore bianconeri. Si tratta di una cessione importante in ottica valutazione di un prodotto del settore giovanile.

Le parole di Gori

Il mercato ha regalato un nuovo pipelet al Como, neo promosso in Serie B. E’ arrivato un nuovo acquisto si tratta del portiere di proprietà della Juventus Stefano Gori. «Sono molto felice di poter iniziare questa esperienza coon il Como – ha dichiarato il neo lariano Stefano Gori – ho trovato una società ambiziosa, solida e dove si può lavorare e crescere bene. Mi hanno parlato molto bene del club e il primo impatto è stato molto positivo, io sono un gran lavoratore e un ragazzo che ha fame e voglia di migliorarsi e dimostrare. Non vedo l’ora di scendere in campo».