Calciomercato Juventus, può arrivare un Campione d’Europa

La Juventus ha deciso di avanzare Cuadrado sulla linea dei trequartisti, ecco perché Allegri vuole un terzino destro: può essere Florenzi.

Alessandro Florenzi, terzino-esterno classe 1991 della Roma e della nazionale azzurra, pare destinato a lasciare i giallorossi a titolo definitivo dopo essere tornato dal prestito al PSG. Secondo quanto riportato da Sky, la Roma vorrebbe incassare circa 13 milioni di euro dalla cessione del cartellino del suo cartellino. Il fresco Campione d’Europa è seguito, al momento, da Juventus, Inter e Milan. Chi di questi 3 club la spunterà? C’è da sottolineare un aspetto: Mourinho ha bocciato il calciatore che però vuole esprimersi ancora ad alti livelli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri ridisegna il centrocampo | Le quote Snai

Se arriva Florenzi, Cuadrado gioca da ala

Sgombriamo il campo da dubbi: Cuadrado resta. Del resto è difficile privarsi di un Cuadrado così. Quasi impossibile. Da anni il colombiano è un punto fermo della Juve: passano gli anni, cambiano gli allenatori e i compagni ma la fascia destra è sempre la sua. E non è importante in che posizione, lui può fare tutto: dal terzino all’esterno alto. Allegri studia la posizione più adatta a Juan e potrebbe riproporlo in zona offensiva come lo schierava nella prima gestione, soprattutto se dovesse giocare con un 4-2-3-1 o con un attacco a tre. Cuadrado e la Juve andranno avanti insieme, tutto pronto per il rinnovo. Con Florenzi sullo sfondo.