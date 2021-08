Kaio Jorge, il numero delle stelle. La Juventus sfida la cabala

Kaio Jorge ieri ha effettuato le visite mediche e firmato il contratto. Poi è tornato in Brasile. La Juventus ha già scelto che numero dargli.

E’ un messaggio subliminale, un auspicio che possa viaggiare nel solco tracciato dai grandi campioni bianconeri. La Vecchia Signora non si è persa in chiacchiere ed ha affidato al suo ultimo e unico, per adesso acquisto, una maglia che rievoca ricordi piacevolissimi. Kaio Jorge, infatti, vestirà la casacca numero 21. Sì, quella di tre grandi fuoriclasse che hanno giocato e continuano a giocare con la Juventus. Chi sono? Beh, Zidane, Pirlo e Dybala.

Kaio Jorge torna in brasile

La Gazzetta dello Sport stamattina ha spiegato che non ha avuto paura di dire sì ad un numero così importante. Kaio Jorge è arrivato ieri alle dieci di mattina dopo un viaggio Recife-San Paolo-Parigi-Torino e, meno di 24 ore dopo, rieccolo su un aereo diretto in Brasile. Lì dovrà completare le pratiche burocratiche per il trasferimento. Pronto per una tessera alta fedeltà con la compagnia aerea. Al ritorno in Italia farà una quarantena “attiva” in Italia, un breve periodo in cui si allenerà da solo e attenderà l’esito dei tamponi per cominciare a correre con la squadra.