Calciomercato Juventus, rinforzo in corsia | Colpaccio dal Barcellona

Calciomercato, vice Cuadrado cercasi: calciomercato, i bianconeri potrebbero bussare alla porta del Barcellona.

Tra le corsie laterali, sicuramente l’out di destra è quello meno debole della Juventus, con Cuadrado e all’occorrenza Danilo che negli ultimi anni hanno offerto garanzie importanti sia in fase di spinta, che in termini di ripiegamento e di affidabilità fisica. Non si può dire lo stesso per il versante opposto, nel quale si continua a fare affidamento sul solo Alex Sandro, le cui prestazioni sembrano confermare un drastico calo in termini di rendimento. Contro il Napoli l’emergenza infortuni ha imposto l’utilizzo di Luca Pellegrini, che tutto sommato ha disputato una prestazione dignitosa, ma l’impressione è che, laddove dovessero esserci i presupposti giusti, Cherubini ritornerà sul mercato per puntellare quella porzione di campo.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno in quota | Suggestione bookmaker

Calciomercato Juventus, Sergi Roberto come vice Cuadrado? Ecco l’ultima idea

Ecco perché, stando a quanto riferito da calciomercatoweb.it, potrebbe prendere piede l’ipotesi di mettere a segno un altro colpo low cost. Sergi Roberto, che può essere impiegato sia come terzino destro sia come esterno altro sia talvolta come mezzala in un centrocampo a tre, ha il contratto in scadenza nel 2022, e al momento le manovre per un eventuale prolungamento del suo rapporto con i catalani è in stand by. Ciò potrebbe favorire l’assalto della Juventus, anche perché l’ingaggio dello spagnolo classe ’92 non è proibitivo, e il calciatore sembra ormai essere giunto nella sua piena maturazione sia sotto il profilo tecnico, che su quello squisitamente caratteriale.