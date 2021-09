Calciomercato Juventus, nuovo affare con l’Ajax | Servono 30 milioni

Calciomercato Juventus, pazza idea dall’Ajax per rinforzare il pacchetto offensivo: affare da 30 milioni di euro.

L’ultima sessione di calciomercato ha manifestato in maniera emblematica il drastico cambio di rotta in casa Juventus, con Cherubini che ha deciso di sostituire il partente Cristiano Ronaldo con il solo Moise Kean, dopo aver messo a segno un altro colpo di prospettiva con Kaio Jorge, ed aver mandato in prestito alla Sampdoria Ihattaren. Tutte queste operazioni, unitamente a quelle degli ultimi anni che hanno portato all’ombra della Mole profili del calibro di Kulusevski, Chiesa e De Ligt, sono indicatori piuttosto attendibili del fatto che la “Vecchia Signora” abbia deciso di rifarsi il look, inserendo nel proprio organico giocatori di prospettiva ma dal talento dirompente anche nell’immediato.

Calciomercato Juventus, pazza idea David Neres | Il costo si aggira sui 30 milioni

Secondo quanto riferito da stop and goal.com, nei radar della dirigenza bianconera sarebbe finito anche il giovane e talentuoso esterno alto sinistro dell’Ajax David Neres; il brasiliano classe ’97 sta trovando poco spazio in questo inizio di stagione, e a fronte di un’offerta importante, dell’ordine dei 30 milioni di euro, potrebbe partire. Sia chiaro, al momento si tratta solo di un’indiscrezione e non è detto che si possano gettare le basi per imbastire una trattiva, ma anche quella di Neres è una pista da monitorare con estrema attenzione.