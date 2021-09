Il calciatore sta per firmare il contratto. La Juventus era il club maggiormente interessato a lui, ma il Barcellona sta per rinnovare con Dembelé.

Ci sono stati grossi movimenti di mercato sull’asse Torino-Barcellona. I due club hanno ancora disperato bisogno di mettere a posto i propri bilanci e lavorano a soluzioni appetibili dal punto di vista fiscale. Ousmane Dembelé era da tempo nel mirino della Juventus. L’ex esterno offensivo del Borussia Dortmund veniva monitorato da tempo dal CFO Paratici. Stesso discorso da Cherubini. La Vecchia Signora avrebbe voluto portarlo a Torino gratis tra un anno in caso di mancato accordo con il Barça sul rinnovo contrattuale.

Situazione evidentemente non congeniale al sodalizio catalano, che nelle prossime settimane cercherà di sedersi attorno ad un tavolo e trovare una soluzione per la firma del ragazzo. Cosa che secondo la giornalista Helena Condis è avvenuta. «Dembelé ha incontrato Laporta lunedì. Lo ha fatto a qualche ora prima della partita, dove erano presenti anche Alemany, Yuste e il suo agente per affrontare il discorso relativo al suo rinnovo». Insomma per la Juventus sembra sfumare un altro obiettivo di mercato. In altri tempi non sarebbe mai accaduto.