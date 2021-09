Calciomercato Juventus, suggestione Szczesny per l’Inter | I dettagli

Calciomercato Juventus, pazza idea Szczesny per l’Inter: i dettagli della clamorosa idea che sta serpeggiando nelle ultime ore.

Dopo un inizio di stagione assolutamente disastroso, contro Spezia e Milan Szczesny ha offerto segnali piuttosto incoraggianti, riuscendo a sbrogliare alcuni pericoli che avrebbero potuto intorpidire ancor di più le acque in casa bianconera. Tuttavia, il fatto che la scorsa estate si sia parlato in maniera così incessante della possibilità di ingaggiare Gianluigi Donnarumma, è un indizio piuttosto emblematico del fatto che per la Juve, “Tek” non è incedibile, e qualora dovessero presentarsi le condizioni giuste, entrerebbe nell’ordine di idee di cederlo.

Calciomercato Juventus, Szczesny-Inter: suggestione destinata a restare tale

Ecco perché, secondo quanto riportato da Interlive.it, degli intermediari potrebbero anche proporre il cartellino di Szczesny all’Inter, con i nerazzurri che stanno vagliando diversi profili per sostituire adeguatamente Handanovic. Tuttavia, sembrano esserci poche chances per un eventuale passaggio del polacco in quel di Milano, alla luce soprattutto dell’oneroso ingaggio che l’ex Roma percepisce in bianconero: il contratto fino al 2024 a quasi 7 milioni di euro a stagione, del resto, è stata la causa causarum del suo mancato addio qualche mese fa, e del mancato approdo sotto l’ombra della Mole di Gianluigi Donnarumma.