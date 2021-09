Calciomercato Juventus, Allegri lancia indizi | “Messaggio” a Kulusevski

Calciomercato Juventus, Allegri semina indizi: il messaggio a Kulusevski non è passato di certo inosservato.

Non è stato un inizio di stagione entusiasmante per Dejan Kulusevski, che è stato schierato titolare soltanto nella gara contro il Napoli, ma alla luce delle molte defezioni con le quali la compagine bianconera è stato costretto a presentarsi al “Maradona“. Anche da subentrato, lo svedese non è riuscito ad incidere, apparendo spesso fuori dal gioco, incapace di canalizzare, da solo, le manovre offensive della propria squadra. Allegri ne apprezza le doti, ma riconosce (giustamente), che l’ex Parma ha ancora margini di crescita enormi; e proprio della sua collocazione tattica, ha parlato il tecnico livornese nel corso della conferenza stampa pre Samp.

Calciomercato Juventus, le parole di Allegri su Kulusevski

Ecco le parole di Allegri, dalle quali traspare un “significato” implicito: “Kulusevski è un pò nella posizione di Dybala: diciamo che se facciamo un campetto, lo accoppio con Paulo.” Ciò significa che il mister bianconero veda “Kulu” come una sorta di vice “Joya”: difficile farli giocare insieme, quindi, almeno per il momento. E chissà dunque che domani, contro la Samp, il tecnico non decida di far rifiatare l’argentino, decidendo di schierare dal primo minuto colui che, nell’idea di Allegri, gravita nella sua stessa posizione. E chissà che questo non possa essere anche un indizio di mercato: stando così le cose, Kulusevski non sembra proprio essere incedibile…