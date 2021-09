Infortunio Morata, Juventus Sampdoria | Ecco il motivo del cambio

Juventus Sampdoria, infortunio Morata: l’attaccante spagnolo costretto ad uscire anzitempo per un problema fisico. Le sue condizioni.

A fatica, la Juventus è comunque riuscita a conquistare tre punti importantissimi contro la Sampdoria, che le permettono di raggiungere quota 8. A farla da padrone, però, oltre ai tanti goals, sono stati anche gli infortuni: dopo aver messo a referto una retei di pregevole fattura, infatti, Paulo Dybala è stato costretto a chiedere il cambio, uscendo in lacrime. Ma non è finita qui: a pochi minuti dal fischio finale, Alvaro Morata, dopo un tiro finito largo alla sinistra di Emile Audero, è stato costretto a chiedere il cambio, per un piccolo problema fisico. Da valutare l’eventuale entità del guaio fisico, anche se dalle impressioni non sembra essere nulla di grave. Lo spagnolo si è recato direttamente negli spogliatoi, senza accomodarsi in panchina.