Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Doppio colpo dal Sassuolo

Calciomercato Juventus, l’asse con il Sassuolo continua ad essere molto caldo: dalla Spagna trapela un’interessante novità.

Gli intrecci tra Juve e Sassuolo potrebbero non essersi arrestati a Locatelli, che contro i suoi ex compagni non è riuscito a replicare le ottime prestazioni di cui si era reso protagonista in questo primo scorcio di stagione.

La sconfitta patita allo Stadium per mano della compagine di Dionisi potrebbe aver scritto la parola fine alle speranze dei bianconeri di ricucire il gap dalle prime della classe, in quanto Napoli, Milan e la stessa Inter hanno preso il largo. Poche geometrie in mezzo al campo, manovra sterile e senza sbocchi offensivi, la mancanza di un ariete d’area di rigore capace di calamitare tutti i palloni: questi alcuni dei difetti che hanno impedito alla banda di Allegri di venire a capo di una gara che si è fatta con il passare del tempo sempre più difficile.

Calciomercato Juventus, doppio affare con il Sassuolo: le pedine sul piatto

Stando a quanto riferito da fichajes.net, la Juventus potrebbe nuovamente ritornare a bussare alla porta del Sassuolo, per cercare di colmare quelle lacune strutturali che la rosa bianconera si porta avanti ormai da troppi anni. Più nello specifico, sarebbero due le pedine individuate dalla “Vecchia Signora”: si tratta di Gianluca Scamacca, già in orbita Juve quando il bomber militava ancora tra le fila del Grifone, e Maxime Lopez, che con un dolce tocco sotto ha battuto Perin “castigando” i piemontesi. Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.