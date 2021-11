Calciomercato Juventus, scambio “2 x 2” con il Tottenham | I nomi sul piatto

Calciomercato Juventus, Conte è sempre più vicino a diventare un nuovo allenatore del Tottenham: i nomi sul piatto per il maxi affare.

Con l’annuncio relativo all’esonero di Nuno Espirito Santo, il Tottenham ha deciso di rompere gli indugi, gettandosi a capofitto su Antonio Conte: è l’ex tecnico di Juve ed Inter il candidato più autorevole a prendere le redini della panchina degli Spurs.

I contatti proseguono spediti, e la sensazione è che si possa pervenire ad una fumata bianca in tempi relativamente brevi. Chiaramente, il tam tam mediatico relativo ai possibili nuovi acquisti varati da Conte comincia ed impazzare, e non sono le ipotesi e le possibili soluzioni a cui si potrebbe fare affidamento, con la Juve e il Tottenham che, ad esempio, potrebbero entrare nell’ordine di idee di imbastire qualche trattativa. Nel 3-5-2 con cui il tecnico italiano plasmerà sicuramente la sua creatura, mancano un regista ed un esterno destro, motivo per il quale non è escluso che il club inglese possa bussare alla porta della Juve, chiedendo Arthur o Danilo.

Calciomercato Juventus, maxi affare con il Tottenham: le ultime novità

A quel punto, quali contropartite tecniche potrebbe offrire il Tottenham? Il nome più caldo sembra essere quello di Lucas Moura, difficilmente inseribile negli schemi “fisici” di Conte, ma occhio a Giovanni Lo Celso e a Bergwijn: l’ex capitano ed allenatore della Juventus, non ha mai nascosto il desiderio di voler puntare su calciatori già affermati, “fatti e finiti”, in grado di incidere già nell’immediato, piuttosto che su talenti futuribili, ma ancora tutti da scoprire.