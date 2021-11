Calciomercato Juventus, “Gattuso il post Allegri” | Rivelazione in diretta

Calciomercato Juventus, vengono fuori i primi nomi nel caso in cui la società decidesse clamorosamente di troncare con il tecnico toscano.

Massimiliano Allegri è nella bufera. Un inizio complicatissimo per il tecnico bianconero. Non si aspettava, probabilmente, di vivere una situazione così difficile. Le forti critiche non hanno risparmiato nemmeno lui dopo la doppia sconfitta con Sassuolo e Verona. Due scivoloni inattesi che hanno fatto finire la Vecchia Signora a -16 punti dal primo posto. Nel post-gara del “Bentegodi”, ha ammesso candidamente che “in questo momento la Juventus è una squadra da metà classifica”, parlando anche di “vergogna”. Lo ha fatto senza alcun pudore l’allenatore livornese, che adesso spera di avere le giuste risposte da parte dei suoi giocatori contro lo Zenit in Champions League.

In caso di vittoria contro i russi potrebbe arrivare la qualificazione matematica agli ottavi di finale. Ma ciò non basterebbe a placare l’ira dei tifosi. C’è, infatti, già chi chiede a gran voce la testa del tecnico nel caso in cui non ci dovesse essere la svolta auspicata.

Calciomercato Juventus, Gattuso tra i papabili in caso di esonero di Allegri

E intanto già si fanno i primi nomi di chi potrebbe prendere il posto di Allegri. Secondo il giornalista Mario Mattioli un possibile sostituto sarebbe Gennaro Gattuso, fermo al palo dopo la rottura improvvisa con la Fiorentina in estate e il mancato accordo con il Tottenham di Fabio Paratici. “Se Allegri non dovesse riuscire a tirare fuori la Juventus da questa situazione, l’allenatore calabrese sarebbe un degno sostituto da cui ripartire”, ha detto Mattioli durante un intervento a Radio Radio.

Il giornalista ha poi espresso giudizi molto duri anche sui giocatori bianconeri: “L’unico faro è Dybala, senza di lui la squadra si spegne. Gente come Bentancur e Rabiot, per fare un esempio, non stanno portando nulla alla causa: non vedo quali soluzioni possa trovare il tecnico”.