Vlahovic, il giudizio di Allegri sul centravanti della Fiorentina

Massimiliano Allegri in ottica calciomercato Juventus risponde alle domande in conferenza che gli sono state poste su Dusan vlahovic.

«È bravo, lo dimostrano i suoi numeri. Noi abbiamo ottimi difensori, quindi sono tranquillo di questo». Parole di Massimiliano Allegri riferite al centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic. Max non va oltre, perché sa che ogni virgola detta fuori posto potrebbe compromettere la trattativa. «I giocatori si possono vedere, ma credo che finché non li alleni è difficile dare giudizi – ha aggiunto -. Con lo Zenit non è la svolta, quella deve essere la normalità per noi. Vincere una partita, metterla da parte e pensare subito a quella dopo. Non è che dopo aver vinto una partita si è sistemata la stagione, assolutamente no”.

Vlahovic sogno della Juventus

Per prendere Vlahovic servono 60 milioni, non un centesimo in meno. Meglio se non dalla Juventus, pensa Commisso. Ad ogni modo, domani sera sarà una partita terribile. La peggiore che potesse capitare oggi. «Per la Juve in campionato sono tutte da bollino rosso. I fatti dicono questo, bisogna essere realisti e pratici – ha detto Max -. Noi abbiamo preso 11 gol da squadre che sono dal decimo posto in giù in classifica. Dobbiamo migliorare su questo. Le partite nostre in campionato fino a questo momento sono state sempre aperte e anche su questo dobbiamo lavorare».