Calciomercato Juventus, dal Psg Cherubini potrebbe fiutare alcune situazioni interessanti per rinforzare la rosa già a gennaio.

La vittoria di Bologna ha riaperto clamorosamente i giochi Champions per la Juventus, che ha rosicchiato tre punti pesantissimi all’Atalanta, fermata da una Roma formato “Special”. Tuttavia, con la sessione invernale ormai alle porte, i bianconeri non possono esimersi dall’effettuare quegli innesti mirati che potrebbero far fare il salto di qualità ad una squadra con ancora limiti strutturali evidenti. Sia Allegri che Arrivabene hanno stoppato sul nascere ogni velleità in tal senso, ma la sensazione è che, alla fine, qualcuno arriverà. E chissà che non possa riaprirsi in maniera improvviso il canale con il Psg, squadra nella quale militano molti calciatori “scontenti” e spesso “ruotanti” in orbita Juve.